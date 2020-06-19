Историк оценил публикацию о начале ВОВ и роли Сталина

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Публикация Минобороны архивных документов о начале Великой Отечественной войны развеивает мнение "недобросовестных публицистов" о нежелании советских граждан воевать за Сталина. Об этом рассказал радио Sptunik военный историк Никита Буранов.

Рассекречены и обнародованы новые исторические документы о начале Великой Отечественной войны. Их опубликовали на сайте Министерства Обороны России в разделе "В первые дни Великой Войны". Ранее все эти документы хранились в фонде Центрального архива военного ведомства и были доступны только специалистам.

Широкой публике открылись оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи. Они датированы июнем 1941 года.

Появление таких документов в открытом доступе — это важный шаг в борьбе с фальсификацией истории, рассказал военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. По его словам, записи показывают, что советские люди были готовы воевать за Сталина.

"Многие недобросовестные историки, которых лучше назвать публицистами, отстаивают точку зрения, что советский народ не хотел воевать за Сталина, не хотел оборонять свою Родину, вот эти документы очень хорошо проливают свет на эту ситуацию. Видно, что с первых часов Великой Отечественной войны наши солдаты и командиры совершали массовые подвиги. Широким явлением был массовый героизм. Конечно, условия были сложные и тяжелейшие, но именно такие документы дают нам возможность понять, что эти дни, часы и даже минуты, играли жизненно важную роль для обороны всей страны", - рассказал историк в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/