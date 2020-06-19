Прокуратурой Краснодарского края проведено совещание, на котором заслушан ход расследования уголовных дел в сфере долевого строительства

/Общество/

19 июня 2020 года под председательством первого заместителя прокурора края Малкина В.А. проведено межведомственное совещание, на котором заслушан ход расследования наиболее резонансных уголовных дел в сфере долевого строительства.

В ходе совещания обращено внимание на своевременное расследование уголовных дел в тесном взаимодействии следователей с оперативными подразделениями, а также на использование информации Росфинмониторинга с целью выявления легализации похищенных денежных средств.

Особое внимание уделено необходимости уголовно-правовой оценки действий должностных лиц, которые своевременно не пресекли незаконную строительную деятельность или способствовали ей.

С целью защиты прав дольщиков надзорным органом указано на необходимость тщательного установления, в том числе оперативным путем, имущества, принадлежащего аффилированным застройщикам лицам.

По результатам совещания органу предварительного следствия и оперативным подразделениям даны поручения с конкретными сроками исполнения.

Вопросы обеспечения прав граждан в сфере долевого строительства жилья стоят в прокуратуре края на особом контроле.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/