Победителей Международной Премии Живых городов определят участники Форума

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Победителей Международной Премии Живых городов будут определять участники VII Форума Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ» онлайн.

1 июля все присутствующие на событии пользователи Zoom после презентации финалистов отдадут свой голос за авторов лучших, по их мнению, проектов, направленных на преобразование территорий и общества.

В 2020 году Премия будет вручаться в трёх номинациях.

Премия Нобеля присуждается за лучший проект по развитию городов. Её цель — выявить и представить миру новых городских героев, созидателей, лидеров системных изменений в жизни общества.

Среди победителей прошлых этапов: Андрей Кочетков с проектом по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест», Александр Щеряков и широко известный Фестиваль уличного кино, Екатерина Затуливетер с проектом развития малых поселений «Альтуризм», Шри Шри Рави Шанкар и его международный проект «Искусство Жизни» и всемирно известный режиссёр Эмир Кустурица с проектом «Кустендорф».

Впервые в этом году будут вручаться две номинации: за лучшие методические материалы по оживлению города и лучший проект по сохранению местного нематериального наследия.

Методические материалы могут быть посвящены оживлению человека, сообществ, компаний или города в целом, поскольку Живые города опираются в своей деятельности на интегральный подход, где развитие города происходит на разных уровнях.

Лучший проект по сохранению местного нематериального наследия подчёркивает важность культурного разнообразия в глобализированной реальности. Номинация призвана поддержать проекты по сохранению и развитию местного нематериального наследия в современном контексте. Учреждена она по инициативе участника сообщества Татьяны Макаровой и имеет денежный приз в размере 30 000 рублей.

Подать заявку на участие в Премии Живых городов может каждый желающий до 24 июня на сайте http://forumgorodov.ru/nobelaward

Все номинанты получат дипломы об участии, а победители — ценные призы.

Лучшие проекты также будут отобраны и представлены в Энциклопедии лучших практик Живых городов. О каждом проекте–финалисте выйдет материал в специальном выпуске журнала «Живые города», который распространяется по десяткам тысяч лидеров в 1000 городов Евразии.

Материалы о проектах-победителях публикуются и в партнёрских СМИ. С момента основания в 2014 году Премию поддерживают журнал «Русский Репортёр», Агентство социальной информации, журнал «Бизнес&Общество» и другие медиа.

Премия традиционно проходит в рамках Форума Живых городов. В этом году с 20 июня по 4 июля VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ» по оценкам организаторов соберет онлайн около 10.000 участников на более чем 20 тематических площадках. Участие в Форуме без входного билета. Регистрация обязательна http://forumgorodov.ru.

С воодушевлением,

Дружная команда организаторов

Источник: VII ФОРУМ ЖИВЫХ ГОРОДОВ «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»