Пенсионерам и представителям малого и среднего бизнеса дадут отсрочку по платежам

Предложенные коллегами поправки в действующее федеральное законодательство рассматриваются в общем контексте антикризисных мер поддержки малого бизнеса и граждан, в период пандемии и ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции, считает депутат Государственной Думы Владимир Синяговский к которому мы обратились за разъяснениями. Он пояснил, что в объяснительной записке к законопроекту сказано: "на принудительном исполнении у судебных приставов находятся 2,7 млн. исполнительных производств о взыскании налогов, сборов или кредитной задолженности в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма долга составляет более 870 млрд. руб. В отношении пенсионеров открыто 1,6 млн. дел о принудительном взыскании на сумму более 340 млрд. руб".

"В чём суть проблемы? Сегодня многие предприниматели, пенсионеры, малоимущие граждане оказались в сложной финансовой ситуации. У многих нет возможности вовремя погасить свои долги перед кредитными организациями. Законопроект предлагает однократную рассрочку не более чем на два года по кредитным договорам в пределах 1 млн. руб. Воспользоваться ею смогут пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества", – пояснил парламентарий.

Кроме того, по его словам, в законопроекте предусматриваются меры для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Они получат отсрочку до 1 августа 2021 года по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн. руб.

"Предложение коллег мы обсудили и приняли законопроект в первом чтении. Думаю, что в ближайшее время они учтут наши замечания, и мы сможем вернуться к этому актуальному вопросу", – подчеркнул Синяговский.