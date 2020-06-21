Парламентарии поддержат российскую семью

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Правительство РФ направило на рассмотрение российского парламента предложение по изменению федерального законодательства. Поправки предлагается внести в статью 12 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также в ряд других правовых норм.

Законодательные изменения в первую очередь направлены на поддержку многодетных семей в условиях режима ограничений связанных с распространением короновирусной инфекции и касаются перераспределения средств поступающих в Пенсионный Фонд и идущих на формирование «материнского капитала». Значительно расширяются возможности использования этих денег. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «материнский капитал» можно будет использовать на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком - сдача ЕГЭ, поступление в учебное заведение, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, значительно упрощается процедура получения средств, сокращается количество документов необходимых на получение соответствующего разрешения.

- Предложенные нам поправки направлены на исполнение поручений Президента РФ, - считает депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский. – Я думаю, что эти законодательные изменения следует рассматривать в контексте общего комплекса мер поддержки российской семьи. В непростых условиях, которые сегодня влияют на развитие российской экономики, государство делает всё возможное для развития социальной сферы. Семья, её материальное благополучие – остаётся приоритетом нашей законодательной работы!