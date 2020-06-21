Владимир Синяговский: «Отмена режима карантина в крае поможет стабилизировать экономику санаторно-курортной отрасли»
Депутат Госдумы Владимир Синяговский поддерживает решение губернатора о снятии режима карантина.
Согласно решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в Краснодарском крае, в рамках очередного этапа смягчения ограничительных мер, разрешено возобновить работу всем гостиницам и отелям. Также губернатор Кубани рассмотрел на оперативном штабе готовность пляжей в Краснодарском крае к новому купальному сезону.
В Туапсинском районе зарегистрированы 382 гостиницы, уже около сотни подали уведомление в Роспотребнадзор. К концу месяца планируются открыться все.
Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поддерживает решение губернатора о снятии режима карантина:
«Считаю, что введенные послабления своевременны, и они помогут стабилизировать экономику санаторно-курортной отрасли»
При этом депутат отмечает, с 21 июня, вводится режим повышенной готовности. А это значит, что по-прежнему надо строжайше соблюдать требования Роспотребнадзора и не ослаблять контроль за работой гостиниц и пляжей — чтобы предстоящий курортный сезон, который так ждут и на который надеются предприниматели, не превратился в новые проблемы.
Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский отметил с положительной стороны работу проводимую по открытию пляжных территорий в муниципалитете. Их в районе 70, муниципальных — 11.
На закрытых береговых зонах, пока не прошедших проверки, уже организована систематическая уборка, дежурят спасатели и медики, установлены таблички о запрете купания.
Источник: https://tuapsevesti.ru/archives/63996/