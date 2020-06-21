Владимир Синяговский об открытии пляжных территорий Туапсинского района

/Общество/

Готовность пляжей в Краснодарском крае к новому купальному сезону является одним из главных вопросов, которые губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев рассмотрел в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Туапсинский район, в свою очередь не стал исключением.

В настоящее время официальное разрешение на открытие получили четыре пляжных территории, находящиеся в ведомстве здравниц. В курортном сезоне 2020 года, в районе намерены работать 70 пляжей, из них 11 муниципальных. Сейчас они проходят необходимые предварительные процедуры – анализы проб воды и грунта, обследование дна, проверки по линии ГИМС.

В режиме видеоселектора с главой Туапсинского района Виталием Мазниновым депутат Государственной Думы Владимир Синяговский отметил с положительной стороны работу, проводимую по открытию пляжных территорий в муниципалитете. На закрытых береговых зонах, пока непрошедших вышеуказанные проверки, уже организована систематическая уборка, дежурят спасатели и медики, установлены таблички о запрете купания.

«Основные требования – следование предписаниям Роспотребнадзора, а это, в том числе и соблюдение схемы расположения шезлонгов, обеспечение безопасности по всем направлениям, чистота и благоустройство»,- подчеркнул Владимир Синяговский.