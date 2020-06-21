В ходе видеоприема граждан Владимир Синяговский обсудил вопросы строительства социальных объектов в округе

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский в рамках региональной недели проводит видеоприемы граждан.

18 июня в ходе проведения видеоприема депутат обсудил вопросы проектирования двух новых социальных объектов в Северском районе. В администрацию района на видеосвязь с депутатом вышла Людмила Дромиади, заведующая детсадом №14 ст. Северской.

В станице Северской на улице Советской запланировано строительство нового детского сада на 140 мест, а на пересечении улиц Энгельса и Пугачева — Центра единоборств. Участки для двух этих объектов расположены рядом, коммуникации, соответственно, связаны. Сейчас на них готовится проектно-сметная документация, однако возникла проблема, связанная с необходимостью увеличения лимитов газа. Это тормозит работу. Людмила Николаевна, хорошо понимая, насколько нужны социальные объекты району, обратилась к депутату Госдумы от имени общественности.

Владимир Синяговский запросил весь пакет документов по объектам, чтобы детально изучить вопрос и оказать поддержку в его продвижении.

Жительница города Краснодара Елена Дробязина обозначила одну из наболевших тем для краевой столицы — отсутствие в отдельных районах развитой спортивной и детской инфраструктуры.

Пришла жаркая пора, дети разного возраста много времени проводят на улице. Несмотря на существующие ограничения в связи с пандемией, жизнь понемногу входит в нормальный и привычный ритм. А жителям микрорайона Калинино, который входит в Прикубанский внутригородской округ, гулять с детьми просто негде. Есть одна площадка, но она в запущенном состоянии и для детей младшего возраста непригодна. Дети с родителями вынуждены гулять вдоль дорог, что небезопасно, либо добираться в другие районы, где площадки построены и содержатся должным образом.

Владимир Синяговский сразу же отреагировал на просьбу, связался с депутатами различных уровней, за кем закреплена данная территория. Общими усилиями этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Для его решения депутатом направлены письма в адрес администрации города Краснодара, а также городской Думы.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/obshhestvo/v-hode-videopriema-grazhdan-vladimir-sinjagovskij-obsudil-voprosy-stroitelstva-socialnyh-obektov-v-okruge-42630/