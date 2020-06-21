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Депутат Госдумы: Успешность сезона — в сочетании гостеприимства Геленджика с мерами предосторожности Источник: Геленджикская городская газета Прибой

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, работая пока в удаленном режиме, обсудил с председателем городской Думы Геленджика Михаилом Димитриевым начало восстановительного периода после снятия  на курорте карантинных мер.

Владимир Ильич предметно интересовался готовностью санаторно-курортного комплекса, гостиничного, торгового и гастрономического бизнеса. По словам Димитриева, поступательная программа выхода из периода самоограничения работает в соответствии с постановлениями губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и рекомендациями Роспотребнадзора: открываются предприятия бытового обслуживания, летние веранды кафе и ресторанов, специально подготовленные пляжи, торговые центры.

Сложность и вызовы начавшегося летнего сезона очевидны, подчеркнул Синяговский: его успешность зависит от сбалансированной выверенной политики, сочетающей известное всей России гостеприимство Геленджика с мерами предосторожности. 

Источник:  Геленджикская городская газета Прибой

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Категория: Новости / Общество

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Депутат Госдумы: Успешность сезона — в сочетании гостеприимства Геленджика с мерами предосторожности Источник: Геленджикская городская газета Прибой