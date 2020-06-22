Зачем нужна поправка об обнулении сроков президента. Мнение эксперта

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Чтобы политический класс не отвлекался на рассуждения о трансфере власти, разговоры о преемнике президента Владимира Путина надо было прекращать, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель "Политической экспертной группы", участник рабочей группы Конституции 1993 года Константин Калачев.

"Поправка Терешковой", позволяющая Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти. Об этом заявил СМИ сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас.

"Обсуждение возможного трансфера, транзита власти, возможных преемников президента не способствует стабилизации политической системы. Когда люди начинают думать о своем месте при новом руководителе, о выстраивании отношений на будущее, сложнее заниматься настоящим. Мотивация к повышению эффективности и качества работы уступает желанию взять правильную ставку. Чтобы система заработала, политический класс перестал заниматься сбором сплетен и слухов, надо было создать широкий коридор возможностей, возможность развилки, вариантности. Пойдет ли Владимир Путин или не пойдет, это другой вопрос", – сказал Константин Калачев.

Как историческая личность, Владимир Путин хотел бы уйти на подъеме, считает эксперт.

"Если он решит передать кресло президента в условиях экономического спада, нарастающих внутриполитических и внешнеполитических проблем, то его роль в истории может быть оспорена", – сказал Константин Калачев.

Накануне документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" президент России Владимир Путин не исключил возможность снова баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/