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Этапы проведения экологических изысканий:

Любые виды инженерных исследований – это огромный фронт работ. Для исключения ошибок и неточностей их проводят поэтапно. Не стали исключением и экологические изыскания в Москве, а также других городах нашей страны.

Этап 1 – подготовительный

Данная стадия предназначена для работы с документами. Исполнитель изучает техническое задание, выслушивает пожелания заказчика, после чего приступает к поиску и архивной документации об исследуемой площадке. Специалисты тщательно анализируют фондовые материалы, оценивают скорость изменений в состоянии окружающей среды, что позволяет выявить основные проблемы и составить прогноз относительно возможных последствий увеличения техногенной нагрузки в регионе.

Далее разработка экологических изысканий заключается в составлении плана дальнейших действий и составлении сметы, куда обязательно вносят раздел с непредвиденными расходами на тот случай, если понадобится проведение дополнительного обследования участка.

Этап 2 – полевые исследования

Проводится на местности, включает следующие виды работ:

стационарные наблюдения;

отбор проб воды и грунта, воздуха;

измерение температуры и скорости движения воздушных масс, атмосферного давления;

измерение радиологического фона.

Как правило, комплекс экологических изысканий часто включает работы, которые входят в другие виды инженерных исследований, но, при этом, ни в коей мере не являются их альтернативной заменой. Для полной оценки ситуации на местности окружающая среда обследуется в комплексе с детальным изучением геологических, гидрометеорологических и геодезических особенностей площадки.

Этап 3 – камеральная обработка данных

На данной стадии эксперты по инженерно-экологическим изысканиям выполняют:

обработку отобранных материалов в аналитических лабораториях;

расчеты на основе полученных данных;

составляют отчет.

Вся документация подвергается обязательной экспертизе, поэтому, во избежание проблем и дополнительных трат на исправление ошибок, все анализы отобранных материалов должны проводиться в аттестованных лабораториях на поверенном оборудовании.

В каких случаях нужны гидрометеорологические исследования?

Основная цель инженерно-гидрометеорологических изысканий - детальное изучение гидрологических и метеорологических условий в регионе ведения работ, а также составление прогноза относительно изменений этих условий в результате осуществления деятельности, более подробно https://mosekologiya.ru/inzhenerno-gidrometeorologicheskie-izyskanija.php.

Эти исследования чаще всего проводятся при планировании строительства зданий и сооружений на участках с неблагоприятными геологическими условиями, которые могут ухудшится в результате изменения гидрологического режима стройплощадки в условиях увеличения техногенной нагрузки на грунты. Как правило, изучение гидрологических и метеорологических особенностей участка проводятся при ведении строительства вблизи искусственных и естественных поверхностных водоемов, в шельфовой зоне. В городах, в пределах которых протекают реки, часто проводят инженерно-гидрометеорологические изыскания для берегоукрепления набережных, предупреждения подтопления территории.