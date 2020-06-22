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Инженерно-геологические изыскания – первый шаг для качественной постройки.

Десятилетия активного строительства в нашей стране, мировая практика позволили выработать определенные правила, направленные на обеспечение качества, безопасности строительного процесса, дальнейшей эксплуатации сооружения. Одно из требований – проведение инженерных изысканий, поскольку геология участка под строительство – это информация, без которой проектировщик не сможет выполнить важные расчеты. Специалистами нашей компании «Изыскания МСК» проводятся геологические изыскания для

проектирования, строительства объектов различного масштаба по заявкам частных лиц, фирм, предприятий любой формы собственности.

Как получить характеристику геологической среды

Будет ошибкой ориентироваться на данные исследований соседнего надела, без поправок использовать типовой для данной местности строительный проект. Как показывает многолетняя практика работы, каждый участок индивидуален по геологическому строению, опасным воздействиям природного и техногенного характера. Поэтому изучение места застройки - этап неизбежный, и на вопрос «как узнать геологию земельного участка», ответ однозначный: вызывайте профессионалов. Наши инженеры-геологи проводят только необходимые работы для получения нижеследующих сведений об особенностях геологии:

преобладающие на участке грунтовые напластования с разными физическими, механическими свойствами;

уровень грунтовых вод (сезонные колебания, максимальный показатель);

глубина расположения породы с высокой несущей способностью;

опасные геофизические процессы (протекающие и вероятные).

Для этого мы соблюдаем определенный порядок инженерно-геологических изысканий, установленный действующими нормативами. Мы собираем и анализируем всю имеющуюся информацию об участке, проектируемом объекте; выполняем визуальный осмотр места застройки; проводим буровые работы. Для разработки модели последующих изменений компонентов геологической среды под воздействием различных факторов (статических, динамических нагрузок), образцы грунта, грунтовой воды проходят испытания в полевых и лабораторных условиях, подробнее http://izyskanie.msk.ru/geologicheskie/inzhenerno-geologicheskie-izyskaniya-dlya-stroitelstva.

Зачем нужны данные о геологии участка

Застройщик должен отчетливо понимать, для чего необходимы результаты инженерно-геологических изысканий, чтоб не экономить на исследованиях. Все полученные сведения – основа расчетов, ключевых проектных решений. Опираясь на предоставленные нашими геологами данные, проектант выбирает лучшее месторасположение сооружения; рассчитывает параметры фундамента, подбирает устойчивые к разрушению в данной среде изоляционные, строительные материалы, проектирует инженерные сооружения для защиты объекта от опасных процессов.

Изучаемая нами геология под фундамент индивидуальна для каждого объекта. Частный дом, коттедж не потребует бурения глубоких скважин для геологоразведки, как для высотного здания (до 30 метров). В некоторых случаях мы применяем малозатратные геофизические методы исследования.

При сопровождении проекта сооружения с высоким уровнем ответственности, опасности, мы выполняем полный объем исследований на всех этапах строительства. Для этого в распоряжении наших специалистов обширный парк специализированной техники, собственная лаборатория грунтов, новейшие сертифицированные приборы.

На любых по сложности и площади участках нами проводится геология грунта под фундамент, цена на которую весьма умеренная и зависит от характеристик объекта, техноприродных условий местности. Звоните! Мы всегда на связи.