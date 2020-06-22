Депутат рассказал, когда придет "расплата" за дополнительные выходные

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2020 год в России стал одним из самых богатых на выходные и нерабочие дни. Будет ли 2021 год схожим или россиян ждет "расплата" в виде сокращения праздников, ответил в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Алексей Журавлев.

День Парада Победы 24 июня и день голосования по поправкам к Конституции 1 июля в России объявлены нерабочими днями. И в тот, и в другой день россиянам пообещали сохранить зарплату на уровне рабочего дня, что вызвало дискуссию о возможной "расплате" за эти дни обрезанием новогодних праздников.

В пользу увеличения количества рабочих дней в 2021 году говорит и общее падение мировой экономики, однако в Государственной думе считают, что есть другой способ поднять ВВП России. О нем рассказал депутат Алексей Журавлев.

"Абсолютно ничего менять не надо. То, что сократить новогодние праздники или убрать их в следующем году, значит сделать прорыв – это наивное заблуждение. Прорыв может быть только по реализации национальных проектов и программ правительства РФ. Тогда будет развиваться экономика", – считает депутат.

Также Алексей Журавлев напомнил, что решение о дополнительных выходных днях уже приняли, и там не было написано мелким шрифтом, что за это придется потом расплачиваться.

"Решение о праздниках принимается правительством РФ. Никто не предложил гражданам – давайте сделаем 24 июня и 1 июля выходными, но количество новогодних праздников уменьшим в два раза. А если это не так, тогда не надо трогать праздники. Работающие граждане тут не при чем. Если это будет обсуждаться, я буду категорически против", – сказал депутат в интервью радио Sputnik.

День Парада Победы 24 июня и день голосования по поправкам к Конституции 1 июля в России объявлены нерабочими днями. И в тот, и в другой день россиянам пообещали сохранить зарплату на уровне рабочего дня, что вызвало дискуссию о возможной "расплате" за эти дни обрезанием новогодних праздников.

В пользу увеличения количества рабочих дней в 2021 году говорит и общее падение мировой экономики, однако в Государственной думе считают, что есть другой способ поднять ВВП России. О нем рассказал депутат Алексей Журавлев.

"Абсолютно ничего менять не надо. То, что сократить новогодние праздники или убрать их в следующем году, значит сделать прорыв – это наивное заблуждение. Прорыв может быть только по реализации национальных проектов и программ правительства РФ. Тогда будет развиваться экономика", – считает депутат.

Также Алексей Журавлев напомнил, что решение о дополнительных выходных днях уже приняли, и там не было написано мелким шрифтом, что за это придется потом расплачиваться.

"Решение о праздниках принимается правительством РФ. Никто не предложил гражданам – давайте сделаем 24 июня и 1 июля выходными, но количество новогодних праздников уменьшим в два раза. А если это не так, тогда не надо трогать праздники. Работающие граждане тут не при чем. Если это будет обсуждаться, я буду категорически против", – сказал депутат в интервью радио Sputnik.

Источник: Радио Спутник