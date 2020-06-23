Проверки Правил рыболовства

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому на регулярной основе реализуются контрольно-проверочные мероприятия по соблюдению физическими и юридическими лицами Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1

В рамках данных мероприятий выявлены 3 граждан РФ, осуществлявших незаконную добычу мидий в окрестностях порта Имеретинский Адлерского района города Сочи, которых обнаружено и изъято 1489 экземпляров данного водного биологического ресурса общим весом около 15 кг.

В отношении правонарушителей проводятся процессуальные мероприятия на предмет определения степени общественной опасности их действий в рамках природоохранного законодательства РФ.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии п. 52 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1, с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий. Действие указанного запрета продлится до 31 августа 2020 года.

Источник: http://ps.fsb.ru/