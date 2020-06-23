Правозащитница прокомментировала приговор участников "Сети"

/Общество/

Хотелось бы, чтобы сроки, которые получают участники "Сети", не реализовались до конца, прокомментировала в интервью радио Sputnik российская правозащитница Светлана Ганнушкина.

Фигурантов дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова приговорили к семи и пяти с половиной годам колонии. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе, запрещенном в России.

"Хотелось бы, чтобы сроки, которые ребята получают, все-таки не реализовались до конца, чтобы изменения в стране произошли раньше, чем эти сроки закончатся. Не думаю, что общественное мнение сыграло в этом деле большую роль. Протесты постепенно стихают, каждое конкретное дело, долго освещавшееся, постепенно становится скучноватым, если лично не касается людей. Сейчас у нас есть другой общий враг – коронавирус. Была надежда, что этот общий враг вызовет солидарность друг с другом. Отчасти я это вижу по тому, как относятся к нашим заявителям – беженцам и мигрантам. Нам стали больше жертвовать денег, проявляют больше интереса к наиболее уязвимой категории, а политические дела отошли на дальний план", – считает правозащитница Светлана Ганнушкина.

Дело "Сети" было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, участники организации из Пензы и Петербурга планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения "Единой России".

В феврале 2020 года семерых фигурантов дела в Пензе приговорили к срокам от 6до 18 лет колонии.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/