ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» ВЫСТУПАЕТ ЗА НЕОБХОДИМОСТЬ СУЩЕСТВЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

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Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 3 сентября 1945) - война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом за всю историю человечества.

В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения земного шара). Боевые действия велись на территории трёх континентов и в водах четырёх океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.

Вторая мировая война - чрезвычайно политизированная тема. Обвиняя СССР в сговоре с германским Третьим рейхом и развязывании бойни, коллективный Запад пытается «бросить тень» на современную Российскую Федерацию, подчеркнуть преемственность её якобы «агрессивной сущности».

Сегодня европейским властям и Западу в целом историческая правда о начале Второй мировой войны не нужна. Однако можно ли сказать обратное о современной России? Есть ли у нашего государства потребность в кропотливой неполитизированной работе по причинам и обстоятельствам начала Второй мировой войны?

Пока Российская Федерация, как и страны коллективного Запада – победившие и проигравшие, готова рассекречивать только «безопасные» для собственной репутации документы. Так до сегодняшнего дня в отечественных закрытых архивах продолжает находиться огромный пласт документов, посвящённый, казалось бы, таким неполитическим темам, как организация успешных наступательных операций и парадов, в частности, парада 7 ноября 1941 год на Красной площади в Москве.

До сих пор крайне мало исследователи-историки, не говоря уже о широкой общественности, знают о сражениях, внёсших неоценимый вклад в Великую Победу. Например, практически нет планов операций и карт Генштаба, где прочерчены линии наступления Красной Армии, практически нет фотографий с полей сражения (подобные «фотоальбомы» велись в обязательном порядке, если была соответствующая возможность).

Мы по сей день доподлинно не знаем о том, к какой войне готовился СССР в 1939-1941 годы - намеревался ли Советский Союз воевать «малой кровью на чужой территории» или вести исключительно оборонительные бои. Любые заявления историков, в первую очередь российских, на эту тему сейчас являются не более чем гипотезами, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Историческая истина о Великой Отечественной войне в нашей стране пока ещё даже не является уделом узкого круга специалистов, в большей своей степени она в принципе скрыта от всех. В результате Святая память о Великом подвиге нашего многонационального народа (пусть даже очень сложная и противоречивая) в годы Великой Отечественной войны стремительно мифологизируется, насыщается современными пропагандистскими штампами, превращаясь, тем самым, в питательную среду для всевозможных политических спекуляций как внутри страны, так и за её пределами.

Принято считать, что 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР без объявления войны. На самом деле объявление войны все-таки было.

В ночь на 22 июня 1941 года посла СССР в Германии Владимира Деканозова вызвали к министру иностранных дел Германии Иоахиму фон Риббентропу, переводчик которого, Эрик Зоммер, и стал человеком, устами которого нацистская Германия на русском языке объявила войну СССР. Был зачитан вслух меморандум германского правительства о множестве пограничных инцидентов, нарушений пограничных зон, воздушных и наземных, и так далее со стороны Советского Союза.

В исторической литературе можно встретить мнение, что Риббентроп, перед тем, как вызвать к себе Деканозова, основательно «принял для храбрости». Но Эрик Зоммер опровергает эти утверждения: «Это полная ерунда. Риббентроп просто волновался, но держал себя в руках. Деканозов слушал чтение меморандума молча. Я вместе с моим непосредственным начальником, доктором Штраком, наблюдал, как краснеет лицо Деканозова и нервно сжимаются его кулаки. Единственное, что сказал Владимир Деканозов – «Я очень сожалею». Затем он и его переводчик (Бережков) направились к выходу».

До сих пор неясно, почему же советская власть долгое время скрывала этот факт и распространяла миф о том, что Германия напала без объявления войны. Вероятно, это было сделано в целях пропаганды.

Споры об интерпретации истории нарастают давно, а в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны достигли очередного пика.

Статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованную в «Российской газете» и журнале The National Interest, многие западные комментаторы восприняли в контексте «войн памяти». До определенной степени это правильно, российский президент объявил о намерении высказаться на эту острую тему в конце прошлого года, когда полемика ожесточилась после принятия резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая фактически уравняла Германию и СССР, как виновников развязывания Второй мировой войны.

Результаты Второй мировой войны – это не просто чья-та победа или чьё-то поражение, это создание уникального для международных отношений механизма сохранения мира, институциональным выражением которого стала Организация Объединённых Наций и, в первую очередь, её Совет Безопасности. Президент России Владимир Путин в своей статье правильно обращает внимание на главное: «Что такое право вето в Совете Безопасности ООН? Говоря прямо, это единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших стран. Это заявление одной из пяти держав, что то или иное решение для нее неприемлемо, противоречит ее интересам и представлениям о правильном подходе. И остальные страны, даже если они не согласны с этим, принимают такую позицию как данность, отказываясь от попыток воплотить в жизнь свои односторонние устремления. То есть так или иначе, но нужно искать компромиссы».

Можно много и справедливо критиковать ООН, ее различные подразделения, агентства и аппарат за бюрократию и неэффективность, но нужно признать, что, несмотря на кардинальные изменения в мировой системе в конце ХХ - начале XXI веков, базовые принципы этой международной организации продолжают действовать. Данное обстоятельство лишний раз подчёркивает, что решения, которые были приняты в конце Второй мировой войны лидерами антигитлеровской коалиции, носили комплексный, глубоко продуманный характер.

Любая большая война - явление масштабное, многоплановое, затрагивающее все аспекты существования общества и государства. Замалчивать что-либо, значит подрывать достоверность и убедительность аргументов в историческом анализе, и это относится ко всем сторонам, но, тем не менее, система морально-нравственных координат, сформировавшаяся по итогам Второй мировой войны, самоценна. Понимание добра и зла, завоеванное на фронтах этой самой кровопролитной войны в истории человечества, сделало возможным систему сохранения мира, которая, пусть и с оговорками, эффективно работает уже 75 лет.

Политические и моральные оценки того, что произошло в Европе и мире в 30-е - первой половине 40-х годов прошлого века, - часть всей глобальной политической конструкции сегодня. Это касается и глобальной стабильности, и региональных систем. Правда сегодняшние представления американцев и жителей других стран Запада о Второй мировой войне очень далеко ушли от тех оценок, которые зафиксированы в исторических документах и публикациях середины XX века. В современной Европе, например, совершенно не усматривают связи между всё более участливым отношением к пособникам нацизма из числа националистов в республиках бывшего СССР (надо, мол, понимать их мотивы и в какой ситуации они оказались) и ростом влияния крайне правых настроений в Евросоюзе, который так тревожит большинство европейских правительств. В историческом плане если можно «войти в положение» националистов на Украине или в Латвии, Литве и Эстонии в 40-е годы ХХ века, то почему бы не прислушаться к резонам постфашистских национал-популистских партий в Бельгии, Германии или Швеции в ХХI веке?

Сегодня необходимо вспомнить, что во время Второй мировой войны многие американцы воспевали жертву Советского Союза и благодарили его народ за героизм. Например, в 1942 году главный обозреватель литературы газеты The New York Times Оливер Прескотт написал: «Огромный арсенал вооружений, боевые умения и восхитительная храбрость Красной Армии стали решающими факторами в спасении человечества от попадания в рабство к нацистам. Наш долг благодарности миллионам русских солдат, которые сражались и погибли в этой войне и продолжают это делать, невозможно оценить или выразить». Та жертва, которую принес советский народ, практически непостижима. Президент США Джон Кеннеди в своем выступлении в июне 1963 года в Американском университете, где он фактически призвал к окончанию «холодной войны», выразил это так: пережитое Советским Союзом эквивалентно тому, как если бы уничтожить все на территории США к востоку от Чикаго.

Сейчас появляется определённая надежда, что после статьи Президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» на Западе пересмотрят архивные материалы и начнут смотреть на историю немного по-другому.

Общероссийское общественное движение «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» обратилось к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением сделать максимально открытыми в ближайшее время все архивные материалы периода 30-х – 40-х годов ХХ века, имеющиеся в нашей стране, для возможности работы с ними всех заинтересованных лиц с целью установления исторической истины о Второй мировой войне и роли СССР в ней, а также создать Совет при Президенте Российской Федерации по защите исторической правды.

Уважение и почет к людям, прошедшим войну, имеет в нашем Отечестве древние национальные корни. Ветеранов Великой Отечественной войны в нашей стране всегда считали носителями победоносного отечественного духа, однако, в современных условиях такой статус теряет персональное понимание, становясь в понимании российских граждан размытым, не более чем просто связанным с какими-то значимыми заслугами в прошлом. Они победили в войне, они вынесли самую больную часть невзгод, но получают от нашего правительства значительно меньше, чем наши союзники и наши враги в той войне.

В настоящий момент участники Великой Отечественной войны получают от 35 до 43 тысяч рублей пенсии.

В США ветераны Второй мировой войны получают от 188 тысяч до 431 тысячи в месяц. Во Франции - 99 тысяч. В Великобритании от 139 тысяч до 626 тысяч рублей в зависимости от заслуг.

Это бывшие союзники, а как же побежденные нами страны? Финляндия - 158 тысяч в месяц. Япония — от 80 до 470 тысяч рублей в месяц. Наконец, поверженная Германия платит ветеранам вермахта, люфтваффе и кригсмарине от 111 тысяч до 626 тысяч рублей в месяц.

Вовсе нельзя умалить заслуг других наших ветеранов, но в год 75-летия Великой Победы социальное обеспечение и забота о ветеранах Великой Отечественной войны продолжает находиться на достаточно низком уровне. Сегодня непосредственных участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года осталось очень мало, по оценкам российского правительства около 75 тысяч человек. Им всем далеко за 90 лет, с каждым годом их становится всё меньше и меньше и скоро, увы, они все уйдут от нас.

Ранее оппозиционный политик Алексей Навальный выступил с инициативой об увеличении выплат участникам Великой Отечественной войны до 200 000 рублей в месяц.

В свою очередь Общероссийское общественное движение «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» официально обратилось к Президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в статью 23.1 Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 года №5-ФЗ о существенном увеличении размера ежемесячных выплат непосредственным участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Источник: «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ»