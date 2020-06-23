Политолог назвал новые выплаты россиянам работой над ошибками

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Продление программы выплат 10 тысяч рублей на ребенка на июль, которое объявил Путин, это своеобразная работа властей над ошибками, которые были допущены в начале пандемии. Такое мнение высказал политолог Владимир Слатинов в интервью радио> Sputnik.

Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле. Об этом президент рассказал во время своего обращения к нации.

Продолжение практики прямых выплат денег гражданам — это своеобразная работа над ошибками, которые были допущены в начале пандемии коронавируса, считает политолог Владимир Слатинов. По его словам, в начале кризиса государство "прохладно" относилось к идеи выдавать деньги людям, а теперь чиновники поняли, что без этого не запустить экономику.

"Федеральный центр часто запаздывал с принятием необходимых решений. В том числе он запаздывал с пакетами экономической помощи. Мы помним, что их было несколько, и их объем увеличивался от одного к другому, но первоначально власть достаточно прохладно относилась к идеи прямых выплат населению. Сегодня, мне кажется, что власть поработала над ошибками. Теперь она понимает, что для того, чтобы запустить экономическое восстановление, необходима поддержка конечного спроса, а значит, необходимо людям дать больше денег", - рассказал политолог в интервью Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/