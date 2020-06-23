Как Фонд «Наше будущее» помогает социальным предпринимателям бороться с последствиями пандемии коронавируса

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Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» осуществляет антикризисную поддержку социальных предпринимателей, помогая им сохранить бизнес в условиях пандемии коронавируса.

Так, в качестве антикризисной поддержки Фонд выкупил 5000 кусков натурального мыла у Мануфактуры «Душистыя радости». Оно было отправлено в подарок в 20 пансионатов для пожилых, которые поддержаны Фондом. В них проживает почти 1200 постояльцев. Среди получателей душистых подарков – пансионаты «Опека», «Березово», «Очаг», «Здоровье», «Пурхма» и «Шарипово».

Передача мыла была приурочена к благотворительной акции #Щедрыйвторник, которая в этом году была посвящена борьбе с пандемией коронавируса. #Щедрыйвторник – это Международный день благотворительности. Движение уже получило распространение более чем в 100 странах мира. Его цель – вовлечение людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц.

Мануфактура «Душистыя радости» – это предприятие, функционирующее в городе Коломне, где располагается магазин ароматного мыла ручной работы и музей, в котором через призму торговой лавки рассказывается о мыловарении, парфюмерии и гигиене России XIX века.

Напомним, что в конце апреля Фонд «Наше будущее» принял решение расширить меры поддержки и предоставить наиболее нуждающимся социальным предпринимателям гранты, которые позволят им покрыть текущие расходы.

Адресная поддержка оказывается 40 проектам, которые Фонд поддерживал ранее. Это те предприниматели, чей бизнес наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Гранты предоставляются им на покрытие самых необходимых текущих расходов, таких как аренда, зарплата сотрудников, коммунальные платежи и прочие расходы. Их получают предприятия, работающие в сфере социального туризма, медицины, спорта, а также детские бассейны. Тем, кто оказывает услуги социально незащищенным категориям граждан, грант выдается на оказание бесплатных услуг. Также гранты выделяются организациям, которые предоставляют услуги иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря денежной помощи 38 детей-инвалидов смогут бесплатно посещать занятия 2 месяца.

При помощи интеллектуальных волонтеров проекта todogood антикризисную консалтинговую поддержку получат 13 социальных предпринимателей, поддержанных Фондом «Наше будущее». Им помогут справиться с кризисной ситуацией в условиях пандемии и проработать различные направления: скорректировать текущую бизнес-модель, развить онлайн-направление, расширить возможности в продвижении действующих услуг и пр.

Одним из участников консалтингового проекта станет Candle bar, где «особые мастера» – люди с ментальными нарушениями, инвалидностью по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату – производят свечи из вощины. В рамках консалтингового проекта будет проанализирована текущая бизнес-модель предприятия и предложены пути ее оптимизации. Будет построена стратегия работы с ретейлом, структурированы процессы и определены организационная структура предприятия и возможности по расширению продуктовой линейки. Интеллектуальные волонтеры, которые подобраны для помощи Candle bar, – сотрудники компаний Ernst & Young, PwC, Twinings, «Интернет Панда», а также Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ.

Общий объем финансовой поддержки в период пандемии составит 11,7 млн рублей.

Также напомним, что Фонд «Наше будущее» объявил об отсрочке по возврату займов на 6 месяцев для поддержанных ранее проектов. Эта мера оказывается тем социальным предпринимателям, кто добросовестно исполнял обязательства по возврату займа, предоставлению отчетности о реализации проекта, популяризации социального предпринимательства и деятельность которых приостановлена в связи с пандемией.

Источник: Фонд «Наше будущее»