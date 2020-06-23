Названо решение проблемы с травмами животных в самолетах

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Решить проблему травмированных животных при авиаперелетах могли бы специальные рейсы. Такое решение предложила президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская в интервью радио Sputnik после происшествия на самолете "Аэрофлота".

Очередное животное пострадало при перелете рейсом "Аэрофлота", сообщают РИА Новости со ссылкой на публикацию в социальных сетях. Как сообщает агентство, пассажирка получила по прилете в Симферополь собаку в окровавленной клетке. Девушка утверждает, что животное получило травмы во время полета.

Этого могло бы не случиться, если бы животных допускали бы на борт самолета, считает Светлана Ильинская.

"Очень большое количество животных перевозится. Вполне можно было бы делать отдельные специальные рейсы для людей с животными. Там животные могли бы с хозяевами находиться во время полета. Обычно говорят, что какие-то люди недовольны, что рядом животные и поэтому делается отдельный отсек для перевозки животных. Животные от этого испытывают огромный стресс. Некоторые испытывают такой стресс, что это может привести к летальному исходу", - рассказала зоозащитница в интервью радио Sputnik.

В "Аэрофлоте" отвергли претензии, что животное неправильно погрузили или не закрепили при перевозке. Официальный представитель перевозчика Михаил Демин заявил, что клетка с собакой была аккуратно перевезена, а травму себе животное нанесло само из-за стресса от перелета.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/