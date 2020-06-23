Банк ДОМ.РФ провел «Школу ипотеки Банка ДОМ.РФ» по теме льготной ипотеки для медработников

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Банк ДОМ.РФ провел очередной образовательный онлайн-вебинар в рамках «Школы ипотеки Банка ДОМ.РФ» на тему «Ипотека во время пандемии: дополнительные льготы для медицинских работников».

В ходе мероприятия сотрудники банка рассказали участникам об особенностях оформления ипотеки для медицинских работников, преимуществах нового продукта и о том, какая категория граждан может оформить ипотеку на льготных условиях.

Банк ДОМ.РФ запустил программу поддержки врачей и сотрудников лечебных учреждений в мае 2020 года. Рефинансирование взятой в другом банке ипотеки доступно по ставке от 7,4% годовых. Кредит на строящееся жилье также доступен по ставке от 7,4%, на готовое жилье — от 8,2%, а на покупку жилого дома — от 9,5%.

Банк ДОМ.РФ уже оформил ипотечные кредиты по программе поддержки медицинских работников на общую сумму более 100 млн рублей. Кредиты получили врачи и сотрудники лечебных учреждений более чем в 20 регионах страны. Средняя сумма кредита — 2,3 млн рублей.

Источник: ДОМ.РФ.