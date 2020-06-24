Депутата из Ейска арестовали на митинге против внесения поправок в Конституцию

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22 июня в Ейске на 10 суток арестовали депутата Александра Коровайного за неповиновение полиции на митинге против внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом изданию «Протокол» сообщил депутат Никита Нестеренко.

По сведениям издания, на Коровайного сначала составили протокол об организации несогласованного мероприятия, но дело вскоре прекратили из-за отсутствия состава правонарушения. Как пишет в соцсетях Никита Нестеренко, арестованный Коровайный даже не был организатором митинга. Об этом сообщают и люди на видеозаписи со страницы Нестеренко ВКонтакте. Слышно, как очевидцы, столпившись возле депутата и полиции, кричат: «Куда вы его повели?», «Он даже не организатор!», «Свободу!», «У вас нет оснований».

Организатором мероприятия оказался активист Евгений Булгаков, сообщает «Кавказский узел». Его также арестовала полиция. В итоге Коровайному выписали штраф в размере 1 тысячи рублей за нарушение масочного режима. Булгакова оштрафовали на 11 тысяч рублей. 1 тысяча – за нарушение режима повышенной готовности и 10 тысяч – за проведение несанкционированного митинга.

Кроме того, «Юг. МБХ медиа», ссылаясь на помощницу Коровайного Анастасию Терентьеву, пишут, что за две недели до происшествия митинг на 100 человек был согласован с администрацией Ейска. Однако позже организаторам сообщили, что акция нарушает статью о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Но митинг все равно состоялся.

Источник: https://www.mk.ru/