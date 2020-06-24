Вениамин Кондратьев: «Пока мы будем помнить о подвиге нашего народа-победителя, мы будем оставаться великим народом»

- 275 человек – отважных, бесстрашных, мужественных. Все как один – добровольцы. Все как один – герои, - подчеркнул глава края. - Перед выступлением они написали клятву, в которой обещали действовать стремительно и смело, отдать жизнь за счастье своего народа. Каждый из них подписался под этими словами. И каждый из них выполнил свою клятву. Именно поэтому мы обязаны беречь память о каждом эпизоде войны и каждом герое.

Вениамин Кондратьев отметил, что сотни героев той войны, как и сам майор Куников, не были профессиональными военными. Это были обычные граждане великой страны. Но их смелость, мужество, воля, храбрость, сила духа, бесконечная любовь к Родине помогли выстоять и победить врага.

- Я сейчас обращаюсь к молодому поколению. Будьте достойны славы своих дедов и прадедов. Это не только великая честь, но и гордость – быть потомками народа-победителя. И пока мы будем помнить о подвиге нашего народа-победителя, мы будем оставаться великим народом, - сказал губернатор.

Автором композиции «Памятник куниковцам» стал ростовчанин Дмитрий Лындин — российский художник, скульптор, член Союза художников России. Памятник возведен за счет средств курортного сбора, установлен в исторической части набережной курорта – «Сквере Победы». В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сквер был реконструирован и переименован в «Сквер 75-летия Победы».

В мероприятии также приняли участие депутат госдумы Владимир Синяговский, председатель краевого Совета Ветеранов Евгений Шендрик, мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Цезарь Куников – советский офицер, командир десантного отряда, захватившего легендарный плацдарм «Малая земля» во время Великой Отечественной войны. Десант состоял из передового штурмового отряда численностью 276 человек. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года моряки-добровольцы высадились на Малой земле, стремительным ударом выбили немцев из опорного пункта и прочно закрепились на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся ожесточенный бой. Десантники в течение суток отразили 18 атак противника. К концу дня боеприпасы были на исходе. Положение казалось безвыходным. Тогда отряд майора Куникова совершил внезапный налет на артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийный расчет и захватив орудия, они открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам.

Семь дней десантники отбивали яростные атаки врага удерживая освобожденную территорию до подхода основных сил. Ночью с 11 на 12 февраля 1943 года Цезаря Куникова тяжело ранил осколок гитлеровской мины. Майора срочно доставили катером в Геленджик, где находился госпиталь, однако усилия военных медиков оказались тщетными. 14 февраля 1943 года майор скончался. 17 апреля 1943 года майору Цезарю Куникову посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.