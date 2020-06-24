Вениамин Кондратьев: «Пока мы будем помнить о подвиге нашего народа-победителя, мы будем оставаться великим народом»
24 июня в Геленджике торжественно открыли памятник куниковцам. В церемонии принял участие губернатор Краснодарского края.
- 275 человек – отважных, бесстрашных, мужественных. Все как один – добровольцы. Все как один – герои, - подчеркнул глава края. - Перед выступлением они написали клятву, в которой обещали действовать стремительно и смело, отдать жизнь за счастье своего народа. Каждый из них подписался под этими словами. И каждый из них выполнил свою клятву. Именно поэтому мы обязаны беречь память о каждом эпизоде войны и каждом герое.
Вениамин Кондратьев отметил, что сотни героев той войны, как и сам майор Куников, не были профессиональными военными. Это были обычные граждане великой страны. Но их смелость, мужество, воля, храбрость, сила духа, бесконечная любовь к Родине помогли выстоять и победить врага.
- Я сейчас обращаюсь к молодому поколению. Будьте достойны славы своих дедов и прадедов. Это не только великая честь, но и гордость – быть потомками народа-победителя. И пока мы будем помнить о подвиге нашего народа-победителя, мы будем оставаться великим народом, - сказал губернатор.
Автором композиции «Памятник куниковцам» стал ростовчанин Дмитрий Лындин — российский художник, скульптор, член Союза художников России. Памятник возведен за счет средств курортного сбора, установлен в исторической части набережной курорта – «Сквере Победы». В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сквер был реконструирован и переименован в «Сквер 75-летия Победы».
В мероприятии также приняли участие депутат госдумы Владимир Синяговский, председатель краевого Совета Ветеранов Евгений Шендрик, мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Цезарь Куников – советский офицер, командир десантного отряда, захватившего легендарный плацдарм «Малая земля» во время Великой Отечественной войны. Десант состоял из передового штурмового отряда численностью 276 человек. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года моряки-добровольцы высадились на Малой земле, стремительным ударом выбили немцев из опорного пункта и прочно закрепились на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся ожесточенный бой. Десантники в течение суток отразили 18 атак противника. К концу дня боеприпасы были на исходе. Положение казалось безвыходным. Тогда отряд майора Куникова совершил внезапный налет на артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийный расчет и захватив орудия, они открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам.
Семь дней десантники отбивали яростные атаки врага удерживая освобожденную территорию до подхода основных сил. Ночью с 11 на 12 февраля 1943 года Цезаря Куникова тяжело ранил осколок гитлеровской мины. Майора срочно доставили катером в Геленджик, где находился госпиталь, однако усилия военных медиков оказались тщетными. 14 февраля 1943 года майор скончался. 17 апреля 1943 года майору Цезарю Куникову посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края