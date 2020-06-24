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В наше время стиралка в доме также важна как печка или холодильник.

Качественная продукция позволит облегчить хозяйке многую работу. Однако выбор может быть затруднен. На какие факторы обращать внимание покупателю?

Сделать покупку непросто, потому что магазины предлагают большой ассортимент. Каждый производитель старается предложить что-то интересное и уникальное. Покупателю легко растеряться. Поэтому важно знать определенные факторы и учитывать их при выборе. Да, долговечная стиральная машина - это не мечта. Сделать такую покупку реально, самое главное – потратить время на поиск и выбор.

Особенности выбора стиралки

Тип и размер машины. Производители предлагают два типа загрузки – фронтальный и вертикальный. А вот размеров гораздо больше. Покупатели могут выбирать продукцию, которая полностью соответствует их пожеланиям. Даже если ванная комната или кухня небольшая, можно выбрать малогабаритную машину. Установка машины под раковину – это выгодное решение для небольшой площади. Используемые стиральные вещества. Чаще всего имеется 3 отсека, в которые засыпаются порошок, отбеливатель и заливается ополаскиватель. Если же покупатель пользуется исключительно гелем, то такие отсеки ему не нужны. Гель заливается прямо в барабан. Можно поискать модели, в которых есть отсеки, препятствующие выливанию геля. Качество стирки и отжима. От первого параметра зависит чистота белья, а от второго его сухость. Классы стирки и отжима указываются буквами. На рынке представлены модели в диапазоне от А до Е. Потребление электричества и воды. Это немаловажный показатель, который интересует тех, кто и так много платит за коммунальные услуги. В среднем расход воды за одну стирку от 36 до 60 литров воды. Наличие счетчика может значительно повлиять на оплату. Что касается потребления электричества, то есть экономные модели, однако они будут стоить дороже обычных.

Это лишь некоторые параметры. Менеджеры магазина могут предложить свою помощь. Отказываться не стоит. Это специалисты, которые хорошо знают особенности продукции и могут дать грамотный совет.

Подведем итог. Выбрать хорошую стиральную машину не так просто. Самое главное – это выбрать подходящую модель и использовать опытный магазин. Продумав все нюансы, получится найти агрегат, который сможет работать долго и экономно для хозяина.