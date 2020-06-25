На Кубани открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию

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В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию страны. Из-за пандемии коронавируса оно растягивается во времени на срок с 25 по 1 июня. На территории Краснодарского края уже открылись 2 799 участков для голосования.

Голосовать россиянам предложено пакетом – сразу за или против всех поправок. При этом проголосовать можно разными способами: прийти на участок, отдать голос на придомовой территории (с 25 по 30 июня), онлайн и даже на дому.

Люди, не проживающие по месту регистрации, могут подать заявку через МФЦ, портал Госуслуг или избирательные комиссии.

Источник: https://www.mk.ru/