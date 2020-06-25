Вениамин Кондратьев попал в рейтинг интернет-открытости глав регионов

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оказался в рейтинге интернет-открытости глав регионов, составленном Центром политической конъюнктуры. Глава Кубани занял 46 место в списке с уровнем открытости 56,64%.

Первое место из 79 участников занял Андрей Травников, губернатор Новосибирской области. Его результат – 78,50%. Затем идет Владимир Солодов из Камчатского края с результатом – 77,78%. На третьем месте с 77,13% оказался губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Под интернет-открытостью подразумевался уровень взаимодействия власти с народом через соцсети и официальные интернет-источники. Особенно интернет-открытость важна, подчеркнули в ЦПК, в условиях пандемии коронавируса, которая подстегнула процесс цифровизации привычных сфер жизни. В том числе и сферу государственного управления.

Исследование провели с помощью количественного и качественного контент-анализа информационных ресурсов. Учитывались 20 параметров, включая размещение биографии должностного лица на отдельном сайте, наличие фотографий, сведений о доходах и расходах, контактов пресс-службы, анонсирование мероприятий с участием глав региона. Оценивались полнота, объем и степень частоты обновления информации, навигационная доступность.

Кроме того, ЦПК отметил, что у 31 главы региона есть персональные сайты. У Вениамина Кондратьева и еще 53 человек есть только раздел на сайте РОИВ, а личный сайт отсутствует.

Напомним, ранее «МК на Кубани» писал, что ЦПК включил Вениамина Кондратьева в ТОП-10 глав регионов по популярности в соцсетях. Губернатор занял шестую позицию в рейтинге.

Источник: https://www.mk.ru/