В Краснодарском крае возобновят пассажирское сообщение между районами

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На территории Краснодарского края вводятся очередные послабления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, в регионе с 27 июня возобновляется пассажирское сообщение между районами, а таже авиарейсы между Сочи и краевой столицей.

«Мы должны сохранить положительную динамику в сдерживании эпидемии, и вместе с тем должны открывать предприятия и возвращаться к нормальной жизни», - заявил глава региона во время заседания оперативного штаба. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина добавила, что эпидемиологическая ситуация в регионе с момента вступления в силу первых послаблений не ухудшилась. С тех пор прошёл уже месяц.

Источник: https://www.mk.ru/