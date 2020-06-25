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В Краснодарском крае возобновят пассажирское сообщение между районами

На территории Краснодарского края вводятся очередные послабления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, в регионе с 27 июня возобновляется пассажирское сообщение между районами, а таже авиарейсы между Сочи и краевой столицей.

«Мы должны сохранить положительную динамику в сдерживании эпидемии, и вместе с тем должны открывать предприятия и возвращаться к нормальной жизни», - заявил глава региона во время заседания оперативного штаба. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина добавила, что эпидемиологическая ситуация в регионе с момента вступления в силу первых послаблений не ухудшилась. С тех пор прошёл уже месяц.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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