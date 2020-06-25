/Общество/

Голубь мира

В день проведения парада Победы, 24 июня, жители Новороссийска приняли участие в акции «Голубь мира».

Для этого достаточно смастерить птицу из бумаги, украсить деревья в своём дворе или окна и выложить фотографию в социальных сетях с хэштэгом #голубьмира
Белый голубь – самый узнаваемый символ мира. Мы призываем всех принять участие в акции, тем самым отдать дань памяти героям, которые погибли за Великую Победу и отстояли нашу Родину, трудились в тылу, выразить важность мира для всей планеты.
Акция проходит в рамках проектов Года Памяти и Славы РФ.
Просмотров: 5 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

На Кубани обеспечат независимое общественное наблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Крым готов принять в июле до 1,5 млн туристов

В Геленджике открыли памятник куниковцам.

История победы