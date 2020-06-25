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Я рисую мелом

Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни.

Провести день радостно за совместным творческим занятиям с ребёнком предлагает акция «Я рисую мелом».
Вместе с ребенком с использованием мелков создается рисунок. Можно на военную тему, либо по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги. Рисунок размещается на асфальте перед домом, в парке, на мостовой, а потом фотография выкладывается в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.
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Категория: Новости / Общество

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