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Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни.

Провести день радостно за совместным творческим занятиям с ребёнком предлагает акция «Я рисую мелом».

Вместе с ребенком с использованием мелков создается рисунок. Можно на военную тему, либо по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги. Рисунок размещается на асфальте перед домом, в парке, на мостовой, а потом фотография выкладывается в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.