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Голубь — пожалуй, самый узнаваемый символ мира.

Эта акция стала нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость нашей Родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради будущих поколений. Всероссийская акция «Голуби мира» прошла также во многих городах нашей страны, где в 12 часов по местному времени были выпущены тысячи голубей. Мероприятие организовано в рамках празднования Года памяти и славы.

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