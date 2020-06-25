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Голуби мира

Голубь — пожалуй, самый узнаваемый символ мира.

Эта акция стала нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость нашей Родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради будущих поколений. Всероссийская акция «Голуби мира» прошла также во многих городах нашей страны, где в 12 часов по местному времени были выпущены тысячи голубей. Мероприятие организовано в рамках празднования Года памяти и славы. 
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Категория: Новости / Общество

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