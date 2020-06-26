По постановлению прокуратуры Западного административного округа города Краснодара руководитель государственного учреждения привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции

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Прокуратура округа провела проверку соблюдения работодателями требований Федерального закона «О противодействии коррупции» при приеме на работу бывших государственных служащих.

Установлено, что более года назад в Краснодарскую межобластную ветеринарную лабораторию принят на работу бывший начальник Темрюкского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю.

Вместе с тем в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации работодатель при заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим должность государственной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной службы, не сообщил в десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по последнему месту его службы.

В связи с выявленным нарушением прокуратура округа в отношении юридического лица и исполняющего обязанности руководителя Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории возбудила дела об административных правонарушениях по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного или муниципального служащего).

По результатам рассмотрения дел судом указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде административных штрафов в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

В настоящее время штрафы оплачены в добровольном порядке, нарушения устранены.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/