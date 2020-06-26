Просроченные продукты отдадут на удобрения и корм животным

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Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил перерабатывать просроченные продукты в удобрения, биогаз или отдавать их на корм животным.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель комитета Владимир Бурматов.

"В торговых сетях образуются огромное количество пищевой продукции, которая имеет истекающий срок годности, и она вся едет на свалки. Сегодня торговые сети, продавцы, ритейл не заинтересованы в том, чтобы ее перерабатывали, не хотят нести дополнительные издержки, это не их вид деятельности. Они все это отвозят на свалки, органика гниет, смердит, но еще и источает метан, который самовоспламеняется, из-за этого у нас свалки постоянно и горят", – рассказал Владимир Бурматов.

Чтобы просроченные продукты ехали не на свалку, а на переработку, у переработчиков должна быть возможность проводить экспертизу этой продукции.

"Компании-переработчики смогут забирать просроченную продукцию у продавцов, у торговых сетей, у магазинчиков возле дома и на основе этой продукции делать некие переработанные продукты – корма для животных, компост, производство биогаза. Такая схема требует небольшого юридического уточнения, что экспертизу проводить может не только продавец, как сегодня, но и переработчики. Переработчики будут этим заниматься, потому что это их профильный вид деятельности", – считает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

Напомним, сейчас в России запрещена прямая передача некачественных продуктов, например, фермам или малоимущим.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/