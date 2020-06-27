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Вениамин Кондратьев поздравил кубанскую молодежь с праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в День молодежи поздравил юных жителей региона. По словам главы администрации края, на Кубани живет больше миллиона юношей и девушек – активных и целеустремленных, которые вносят немалую лепту в то, чтобы Краснодарский край оставался прогрессивным и успешным регионом. Кроме того, губернатор подчеркнул, что нынешняя молодежь Кубани — уникальна: юноши и девушки осваивают информационные технологии, занимаются самообразованием, обмениваются опытом и знаниями.

– Для вас не существует преград. А главное – вы не боитесь брать на себя ответственность за свое будущее и будущее родного края, – подчеркнул губернатор.

Напомним, 26 июня Вениамин Кондратьев встретился с представителями Кубанского союза молодежи. Губернатор обсудил финансирование молодёжных инициатив. Глава региона упомянул Кубанский научный фонд, который образовали в феврале 2020 года. В этом году на научные гранты уже предусмотрели 66 млн рублей.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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