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Двери открыты: 7000 ресторанов и кафе заработали на Кубани

С 27 июня постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разрешена работа кафе и ресторанов с отдельным входом. Всего на Кубани 8,5 тысяч объектов общепита.

Руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный подчеркнул, что объектам общепита запрещено организовывать массовые мероприятия. Ответственность на нарушение норм понесут администрации заведений.

Требования Роспотребнадзора таковы: расстояние между столиками — не менее 1,5 метров, сотрудники заведений должны работать в масках и перчатках, а также использовать антисептик и проводить влажную уборку и проветривание каждые два часа. Ежедневно работников кафе и ресторанов будут проверять на наличие симптомов коронавируса.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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