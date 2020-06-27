В городской Думе 7 созыва депутатов станет больше на 4 человека

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Депутатов городской Думы Краснодара выберут 13 сентября. В новом, 7 созыве, предусмотрено увеличение депутатского корпуса на 4 человека.

По данным администрации Краснодара, это связано с тем, что за последние годы численность избирателей в краевом центре значительно выросла. Таким образом, в городской Думе 7 созыва будет 52 депутата.

Не позднее 3 августа в СМИ опубликуют список избирательных участков и помещений для голосования. Выдвигать свою кандидатуру, а также предоставить документы в избирательную комиссию, депутаты смогут до 29 июля. Досрочное голосование на выборах пройдет со 2 по 12 сентября. Определят результаты выборов не позже 15 сентября 2020 года.

Источник: https://www.mk.ru/