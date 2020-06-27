Почти 170 млн направили на поддержку кубанских учёных

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил 26 июня финансирование молодёжных инициатив. Вопрос был поднят на его встрече с представителями Кубанского союза молодежи.

Глава региона упомянул Кубанский научный фонд, который образовали в феврале 2020 года. «В этом году на научные гранты уже предусмотрели 66 млн рублей», - добавил он.

Фонд, по словам губернатора, уже получил 138 заявок. Претендентам предстоит пройти двухэтапный конкурс. Во второй этап пройдут 116 проектов.

Также молодые люди могут рассчитывать на поддержку их фундаментальных научных исследований. На эти цели предусмотрено в бюджете ещё 100 млн.

Источник: https://kuban.mk.ru/