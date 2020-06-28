Работники «Мособлпожспас» поздравили ветерана ВОВ

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В среду, 24 июня, работники Шатурского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Завьялова с 75-й годовщиной Парада Победы.

Начальник Шатурского теруправления «Мособлпожспас» Сергей Жукин рассказал, что огнеборцы приехали к дому ветерана на пожарных автомобилях.

«Пожарные выставили специальную технику напротив балкона Василия Завьялова, построились в шеренгу, развернули Знамя Победы и поблагодарили ветерана за мирное небо над головой. Артисты, члены организации «Молодая Гвардия Единой России», спели фронтовику знаменитые победные песни», - отметил Сергей Жукин.

В силу возраста 93-летний мужчина не смог лично поблагодарить организаторов мероприятия. В парадной форме с балкона своей квартиры Василий Завьялов принял поздравления, стараясь держать военную выправку.

Василий Завьялов ушел на фронт в 1944 году, в возрасте 17 лет. Пройдя военную подготовку и обучение в Троицкой школе, будущий ветеран прибыл в Фергану, где до конца войны охранял военную часть.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"