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Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию

Единственный в России полицейский-корги по кличке Рыжий ушел на пенсию. Об этом говорится на его странице в Instagram.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самыи? настоящии? пенсионер!», — говорится в сообщении.

Как сообщает ГТРК «Нижний Новгород», собаке девять лет. Из них семь с половиной корги провел на службе в транспортной полиции, где выявлял наличие запрещенных веществ у пассажиров. На данный момент он тренируется для участия в соревнованиях по аджилити (вид кинологического спорта — <прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что всероссийскую популярность Рыжий приобрел чуть больше года назад. Тогда в эфир вышел первый сюжет про полицейского-корги. На страницу Рыжего в Instagram подписано 12,8 тысяч человек.

Источник: https://lenta.ru

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Категория: Новости / Общество

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