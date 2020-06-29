Владимир Синяговский: У Кубани есть множество поводов гордиться своими молодыми земляками...

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29 июня в рамках региональной недели депутат Госдумы Владимир Синяговский провел встречу с молодежью своего избирательного округа. Ребята рассказали депутату о развитии волонтерского движения, о проведенной работе в период самоизоляции населения 65+.

В свою очередь Владимир Синяговский, обращаясь к представителям молодежи, сказал: "Тепло и сердечно поздравляю вас с прошедшим Днём молодежи в России! Успехи молодежи сегодня – это стабильность и процветание государства завтра. У Кубани есть множество поводов гордиться своими молодыми земляками. Во всех сферах жизнедеятельности: будь то спорт, образование, наука, искусство, сельское хозяйство, журналистика, телевидение– мы уверенно можем назвать десятки имен, которые знакомы всей России.

Сила и преимущество молодых – в способности смело браться за решение самых сложных и амбициозных задач, мыслить нестандартно, не останавливаться на достигнутом, стремиться к переменам.

В Краснодарском крае принят ряд законов, направленных на развитие молодежной политики, на оказание помощи молодым специалистам. Молодежь сегодня занимает позиции во власти, придавая новый импульс развитию нашего края. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!"