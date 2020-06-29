По требованию прокуратуры Центрального административного округа г. Краснодара запрещен доступ к интернет-сайтам, предлагающим купить поддельные медицинские справки

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Прокуратура округа в ходе мониторинга сети Интернет выявлила 4 сайта, где жителям г. Краснодара и Краснодарского края предлагалось купить готовые к предъявлению медицинские справки без реального прохождения медосмотра.

Так, размещенная на данных интернет-сайтах информация содержала предложение приобрести готовые к предъявлению медицинские справки с указанием их стоимости и телефонных номеров для связи. При этом сведения о принадлежности к какой-либо медицинской организации - отсутствовали.

Согласно требованиям действующего законодательства готовые к предъявлению медицинские справки могут быть получены гражданином только после личного осмотра врачом. Таким образом, указанная информация предоставляла возможность любому пользователю сети Интернет заказать и приобрести фальшивые медицинские документы без реального прохождения медосмотра.

По результатам проверки и.о. прокурора округа обратился в Первомайский районный суд с исковыми заявлениями о признании информации, размещённой на Интернет-сайте, запрещённой к распространению на всей территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время сайты включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено, доступ к проверенным интернет-сайтам на настоящий момент заблокированы.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/