Дело сестер Хачатурян снова отправляют в суд.

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Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин рассказал в эфире радио Sputnik, на чем настаивает следствие, и почему суд присяжных мог бы стать выходом из ситуации.

Следствие в очередной раз пытается направить дело сестер Хачатурян в суд, рассказал в эфире радио Sputnik соавтор законопроекта о домашнем насилии, адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин. Он напомнил, что такая попытка уже была в прошлом году, но прокуратура вернула дело на доследование.

27 июля 2018 года три сестры Хачатурян зарезали отца. Их поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. СК по-прежнему обвиняет девушек в убийстве по предварительному сговору, хотя и признает, что отец издевался над дочерями и насиловал их.

За эти полгода в деле не появилось ничего нового, кроме экспертиз, отметил Алексей Паршин.

"Следствие выдумывает за девочек мотив убийства и цель – умышленное причинение смерти человеку. Прокуратура усмотрела необходимую оборону, потому что они посчитали, что их целью было не убийство, а именно остановить его, прекратить преступления, которые он совершал в отношении девочек, потому что их жизни и здоровью угрожала опасность. За эти полгода ничего нового в деле не появилось, кроме экспертиз, которые были дополнительно проведены. Эти экспертизы еще раз подтвердили, что в действиях девочек была необходимая оборона. Еще они в который раз проверяли версию о корыстном умысле, в очередной раз не подтвердилось. Была проведена еще одна психолого-психологическая экспертиза, которая подтвердила, что их основной целью было спасти свою жизнь. Тем не менее, следствие с доказательствами не соглашается", - отметил Алексей Паршин.

По его мнению, прокуратура и в этот раз не должна направить дело в суд. Адвокаты же, в свою очередь, направили в прокуратуру жалобы. По их мнению, суд присяжных был бы хорошим вариантом в этом деле.

"На наш взгляд, в этом деле очевидно, что девочки действовали в рамках необходимой обороны, защищали свою жизнь и здоровье, и мы полагаем, что суд присяжных это тоже увидит, потому что доказательств противоправных действий Михаила Хачатуряна и тех преступлений, которые он совершал, в деле более чем достаточно,. Полагаем, что у этого дела есть перспектива в суде присяжных", - сказал Алексей Паршин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/