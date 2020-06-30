Опрос на Дроме: 55% краснодарцев против поправок в Конституцию

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Дром провел анонимный всероссийский опрос среди пользователей сайта «Как будете голосовать по поправкам?»

?» По результатам которого 55,5% жителей Краснодарского края выбрали вариант «Против», 11% – «За», а 33,5% респондентов не пойдут голосовать за поправки в Конституцию РФ. Опрос проходил с 22 по 29 июня, в нем приняло участие 23,5 тысячи человек.

«Все уже решили за нас. Я, работая в бюджетной организации, уже получил установку на обязательное и беспрекословное участие в голосовании за поправки», - рассказал один из участников опроса.

В среднем по стране результаты схожи – 59% россиян «Против», 12% – «За», а 29% выбрали вариант ответа «Не пойду». Среди регионов России респонденты из республики Крым больше всех поддерживают поправки – 25%, следом идет Белгородская область – 17%. В Ленинградской области 41% опрошенных вообще не собирается идти голосовать на участках. А в республике Саха (Якутия) 70% собираются проголосовать против, это самый высокий показатель по стране.

Напомним, ежедневно сайт Дром посещает более 2 млн уникальных пользователей со всей России.

Источник: сайт Дром