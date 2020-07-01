Выдвинут кандидат в губернаторы от партии Социальной защиты Деулин Денис Александрович
В целях Вашего информирование, сообщаем о том, что вчера 29 июня 2020 года на Общем Собрании членов Краснодарского Регионального Отделения Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ была принята единогласно решения об участии в выборах и принято решения выдвинуть на должность Главы (губернатора) Краснодарского края Председателя Совета Деулина Дениса Александровича.
«Согласование кандидатуры на пост Губернатора Краснодарского края прошло очень обьективно и внимательно, другой кандидатуры подходящей трудно найти. Общественника Дениса Деулина жители Кубани знают достаточно хорошо. Он пользуется заслуженным уважением и составит серьезную конкуренцию действующему губернатору Вениамину Кондратьеву» — заявил Председатель Высшего Совета Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Михайлов В.В.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ