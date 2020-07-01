Выдвинут кандидат в губернаторы от партии Социальной защиты Деулин Денис Александрович

/Общество/

В целях Вашего информирование, сообщаем о том, что вчера 29 июня 2020 года на Общем Собрании членов Краснодарского Регионального Отделения Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ была принята единогласно решения об участии в выборах и принято решения выдвинуть на должность Главы (губернатора) Краснодарского края Председателя Совета Деулина Дениса Александровича.

Теперь нашему кандидату Денису Деулину предстоит подать документы в изберком и после этого собрать около 750 подписей местных депутатов для преодоления муниципального фильтра, устроенного властями из-за боязни победы на выборах настоящих патриотов своей Родины.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ желает ему скорейшей победы на выборах Губернатора Краснодарского края, проведение которых намечено на сентябрь 2020 года в единый день голосования.

«Согласование кандидатуры на пост Губернатора Краснодарского края прошло очень обьективно и внимательно, другой кандидатуры подходящей трудно найти. Общественника Дениса Деулина жители Кубани знают достаточно хорошо. Он пользуется заслуженным уважением и составит серьезную конкуренцию действующему губернатору Вениамину Кондратьеву» — заявил Председатель Высшего Совета Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Михайлов В.В.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ