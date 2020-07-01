Владимир Синяговский: В России рождается новая форма всенародного волеизъявления...

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский, приняв участие во всенародном референдуме, высказался о голосовании по поправкам в Конституцию.

Это произошло на международном семинаре «Развитие демократических процедур голосования как ответ вызовам времени», который прошел в Москве накануне основного Дня голосования.

Депутат Госдумы, участвуя, в работе форума поддержал работу, проводимую по внесению и обсуждению поправок в Конституцию, а также новые формы работы избирательных комиссий.

«Наш российский опыт по поправкам, вносимым в Основной Закон трудно переоценить. Мы развернули беспрецедентную по своим масштабам работу по анализу, контролю и мониторингу со стороны институтов гражданского общества. Можно сказать, здесь сегодня сейчас, рождается новая форма всенародного волеизъявления» — сказал Владимир Синяговский.

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский высказался о голосовании по поправкам в Конституцию.

Это произошло на международном семинаре «Развитие демократических процедур голосования как ответ вызовам времени», который прошел в Москве накануне основного Дня голосования.

Депутат Госдумы, участвуя, в работе форума поддержал работу, проводимую по внесению и обсуждению поправок в Конституцию, а также новые формы работы избирательных комиссий.

«Наш российский опыт по поправкам, вносимым в Основной Закон трудно переоценить. Мы развернули беспрецедентную по своим масштабам работу по анализу, контролю и мониторингу со стороны институтов гражданского общества. Можно сказать, здесь сегодня сейчас, рождается новая форма всенародного волеизъявления» — сказал Владимир Синяговский.

В работе форума приняли участие представители российских и зарубежных общественных организаций, члены ЦИК и МГИК, парламентарии, дипломаты, юристы, специалисты по избирательному праву, наблюдатели и другие уполномоченные лица.

На семинаре гости могли также ознакомиться с электронным голосованием в Цифровом деловом пространстве на Покровке, где проходил форум. Они высоко оценили увиденное.

Ранее «Туапсинские вести» публиковали мнение члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека и члена Научно-экспертного Совета при ЦИК России Александра Брода о причинах высокой явки избирателей в Краснодарском крае.

Источник: https://tuapsevesti.ru/archives/64881/