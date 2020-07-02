Как правильно подобрать промышленную газовую горелку?

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При ремонте, модернизации или строительстве котельной, необходимо со всей серьезностью отнестись к параметрам горелки.

Это главный элемент системы, ведь горелке осуществляется подогрев топлива и регулировка подачи энергоносителя. Другими словами, горелка - это основной элемент котельного оборудования, от которого зависит экологическая чистота и эффективность всей системы, также срок эксплуатации и надежность.

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На отечественном рынке существует целый ряд моделей от европейских и российских производителей, поэтому выбор сделать сложно. Однако и ошибки грозят большими потерями для предприятия. Поговорим о том, как правильно выбрать горелку.

Виды горелок

Как правило, промышленное оборудование делится по типу топлива, мощности, регулировки и конструктивным характеристикам. В России самые часто используемые газовые, комбинированные и дизельные горелки. Наиболее доступный и дешевый на сегодняшний день считается газ. Поэтому большое количество горелок ориентированы под газ. Комбинированные горелки отличное решение, где можно переходить от одного вида топлива к другому не выключая оборудования.

Чаще всего используются вентиляторные типы горелок, внутри которых устанавливается вентилятор, обеспечивающий высокую эффективность котлу. Со временем вентилятор может усиливать шум, поэтому ставится глушитель. Об этом можно проконсультироваться со специалистами, которые порекомендуют лучшее решение.

Мощность у промышленных горелок варьируется от 10 кВт до 20 МВт. Существуют и более мощные модели. Также горелки могут быть разных ступней от 1 до 3. По конструкции модели делятся на блочные и моноблочные горелки.

Выбор горелки

При выборе промышленной горелки, необходимо определится с видом используемого топлива. Если, например, вы приняли решение работать с природным газом, то следует просчитать его давление. При этом сразу просчитайте мощность и производительность котельного оборудования. Имея на руках исходную информацию, сделать будет проще. Еще лучше, когда вы все параметры доверите специалистам, которые произведут все необходимые расчеты и подберут оптимальный вариант газовой горелки. При выборе горелки важно заложить немного мощности на запас. Чтобы в будущем не пришлось менять старую горелку на более мощную модель.