Владимир Синяговский: Есть вопросы, к которым приходится возвращаться...

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, в рамках очередной региональной недели наряду с личными приемами граждан, а также встречами с населением, провёл приём граждан по скайпу.

Вопросов как всегда много, все они для каждого обратившегося крайне важны: будь то обеспечение путевкой в детский сад, жалоба на работу управляющей компании, оплата жку, правовая поддержка и многие другие. Какие-то вопросы удаётся решить быстро, а рассмотрение некоторых из них может занимать продолжительное время.

Так, например, вопрос ремонта дороги, с которым на прием не в первый раз обращается Исакова Ирина. Жители посёлка турбазы Приморская микрорайона Афалина и квартала Бриз Новомихайловского городского поселения страдают от ситуации, сложившейся с дорогой, ведущей к данному микрорайону и протяженность которой составляет 4,8 км. Дорогу стали расширять и прокладывать газовые трубы. В результате тяжелая техника привела к разрушению дороги, по которой повсеместно появились ямы и бугры. Проблематичен подъезд машин скорой помощи и пожарной техники.

Переписка с администрацией Туапсинского района даёт лишь временный положительный результат. Дорогу подсыпают, наводят косметический порядок, а вот обещанный ремонт так до сих пор не произведён. Кроме того, получено обязательство строительной организации, деятельность которой и привела к такому состоянию дорожного полотна, о капитальном ремонте дороги, но и оно не выполнено на сегодняшний день.

В ходе обсуждения вопроса был выработан алгоритм дальнейших действий по решению данной проблемы, назначена встреча с главой Туапсинского района и представителями строительной организации Россбилдинг.