Владимир Синяговский: Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – один из важнейших показателей современного общества...

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Состоялся телефонный разговор депутата Государственной Думы Владимира Синяговского с председателем Краснодарской краевой организации ВОИ Полиевец Любовь Георгиевной.

Обменялись мнениями по срокам возобновления проведения спортивных соревнований для инвалидов в рамках открытой спартакиады Черноморского побережья, организатором которой является общественная организация Краснодарского края "Мир без границ". Напомним, что депутат Госдумы избран лидером этой общественной организации. Согласовали, что проведение очередного этапа спартакиады спланировано провести в конце августа в Новороссийске на открытой морской воде.

Потом Владимир Синяговский передал слова поздравления по случаю праздника ВОИ.

"Примите самые теплые и искренние поздравления с памятной датой – днем образования Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»!

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – один из важнейших показателей современного общества. И это направление государственной политики всегда будет одним из приоритетных. В Краснодарском крае действует развитая сеть государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих широкий спектр социально-бытовых, реабилитационных и социокультурных услуг.

Безусловно, прилагаемые усилия не компенсируют в полной мере все трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Особых слов уважения и благодарности заслуживает деятельность Вашей организации, которая активно способствует социокультурной интеграции инвалидов в современное общество.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа, радости и благополучия, пусть жизненная энергия не иссякает", - отметил депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.