В Москве обсудили новые направления в развитии демократических процедур общенародного волеизъявления

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Во вторник 30 июня в столице в Цифровом деловом пространстве на Покровке состоялся международный семинар «Развитие демократических процедур голосования как ответ вызовам времени».

В обсуждении подготовки и проведения общероссийского голосования по изменениям, вносимым в Конституцию РФ приняли участие представители российских и зарубежных общественных организаций, парламентарии, дипломаты, юристы, специалисты по избирательному праву, наблюдатели и другие уполномоченные лица. В начале мероприятия гостей ознакомили с электронным голосованием в ЦДП. Они высоко оценили увиденное.

В своём приветственном слове к участникам семинара председатель Совета РОИИП, координатор Московской Временной рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу общероссийского голосования Игорь Борисов отметил, что российский опыт проведения всенародного голосования – это новое слово в развитии демократических механизмов, позволяющих наиболее полно и эффективно задействовать общенародное волеизъявление в принятии решений государственной важности. «Сегодня мы можем говорить о новом явлении в применении демократических процедур. «Согласительная демократия» - это ответ на вызовы времени, требующие изменений в сложившейся международной системе проведения голосования. Переоценки «международных стандартов», как гарантов развития каждой нации. Именно необходимостью выявить отношение граждан к поправкам к Конституции, принятым федеральным парламентом и одобренным всеми региональными парламентами, обусловлено проведение общероссийского голосования, которое также является новой формой прямого участия граждан в принятии государственных решений. Именно по его результатам будет установлено отношение к поправкам непосредственно граждан, а не только политической элиты страны», – сказал Игорь Борисов.

Свое мнение о происходящих сегодня в России демократических процедурах всенародного волеизъявления также высказали отечественный и зарубежные специалисты: заместитель главы МГИК Дмитрий Реут, член ЦИК РФ Борис Ебзеев, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе Москве Илья Массух, член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, заведующий кафедры международного права Российского университета дружбы народов Аслан Абашидзе, председатель Попечительского Совета французского благотворительного фонда Жанин Арнольди Зих, учредитель и глава адвокатской фирмы «Клайн Престон Групп» в штате Теннеси, США Клайн Престон Четвертый и другие участники международного семинара.

- Сегодняшний заинтересованный разговор с участием столь компетентных специалистов говорит об актуальности происходящих процессов не только для России, но и для всего международного сообщества, - поделился своим мнением о семинаре депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. – Демократия – это не какая-то застывшая форма с раз и навсегда утверждёнными схемами. Это живое, развивающееся явление, которое требует выработки новых механизмов и связей между обществом и государством. И в этом контексте наш российский опыт по поправкам, вносимым в Основной Закон трудно переоценить. Мы развернули беспрецедентную по своим масштабам работу по анализу, контролю и мониторингу со стороны институтов гражданского общества. Можно сказать, здесь сегодня сейчас, рождается новая форма всенародного волеизъявления.