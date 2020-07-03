Более 40% россиян отказались от летнего отпуска в этом году

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43% россиян отказались от идеи взять отпуск на это лето, среди сограждан в возрасте до 24 лет без летнего отпуска решили обойтись 53% респондентов, свидетельствуют данные опроса Superjob.ru, поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 31% россиян проведут летний отпуск дома или на даче, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше эта доля составляет 37%.

Опрос показал, что 11% участников опроса проведут летний отпуск в поездке по России, среди отпускников в возрасте 45 лет и старше так решили провести летние отпускные дни 16% респондентов.

По данным Superjob.ru, 3% россиян хотели бы этим летом отдохнуть за рубежом, 12% респондентов до сих пор не определились по поводу отпуска.

Опрос был проведен 23-26 июня 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 255 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Источник: https://www.interfax.ru/