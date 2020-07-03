На Кубани новый министр физкультуры и спорта

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении на должность нового министра физкультуры и спорта региона. Им стал Алексей Чернов.

Коллективу его представил вице-губернатор Сергей Пуликовский. «Коронавирус постепенно отступает, мы возвращаемся к обычной жизни. Перед министерством стоят задачи по дальнейшему строительству спортивных объектов, развитию системы спортивного образования, реализации национальных проектов, участию в краевых и федеральных программах», - отметил он, добавив, что опыт нового министра достаточен для развития кубанского спорта.

Чернов родился в Сочи в 1984 году. Образование получил в Санкт-Петербургском госуниверситете физкультуры и спорта имени Лесгафта. Следом стал обладателем ещё двух дипломов: Госуниверситета Управления и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. До этого он трудился на разных должностях в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту и федеральном минспорта, а также АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» и городском спортивном комитете Сакт-Петербурга.

С 2016 года в федеральном Департаменте соцразвития координировал подготовку к FIFA 2018, Зимней Универсиады 2019 года и этапа Гран-при России по Формуле-1, который прошёл в Сочи.

Напомним, как ранее писал «МК на Кубани», Сергей Пуликовский ранее был назначен на пост вице-губернатора, который, среди прочего, будет заниматься делами казачества.

Источник: https://kuban.mk.ru/