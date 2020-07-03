Депутат ГД просит прокуратуру разобраться, почему в Краснодаре не выдают землю многодетным семьям

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Обращение на имя прокурора Краснодарского края Сергей Табельского отправила депутат Госдумы Наталья Костенко, которая просит силовиков разобраться с тем, почему в краевой столице не выдают землю многодетным семьям.

Поводом для того, чтобы обратиться к этой ситуации стал сигнал от одной из жительниц Краснодара. Она, будучи многодетной матерью, оказалась в 2015 году вычеркнутой из очереди на получение земельного участка из-за того, что во время смены прописки месяц не числилась жителем краевой столицы. Позднее суд встал на её сторону и в 2016 году признал незаконными действия местным чиновников. Однако с тех пор очередь на получение земли не сдвинулась.

Парламентарий обращает внимание на то, что в соответствующем разделе сайта краснодарской мэрии на интерактивной карте значится целый список свободных участков, якобы выделенных для раздачи многодетным семьям. «В этой связи не понятно, то ли информация на сайте администрации города не соответствует действительности и свободных участков для многодетных как таковых нет, то ли участки есть, но они почему-то не предаются семьям?» - недоумевает депутат, добавляя, что последние решения о выдаче участка принимались в 2017 году.

Также депутат просит правоохранителей отдельно проверить информацию о том, что городская администрация якобы планируется выделить для многодетных участки близ свалки у посёлка Копанского.

Напомним, как ранее писал «МК на Кубани», этот вопрос год назад обсуждался в Заксобрании Краснодарского края. Тогда отмечалось, что земель на всех многодетных не хватает. Потому парламентарии собирались ходатайствовать на федеральный уровень о возможности раздачи федеральных земель.

Источник: https://kuban.mk.ru/